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В Украину пытались завести российские запчасти. Их изъяли и передадут ВСУ

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Черновицкая область, Вторник 14 февраля 2023 12:11
В Украину пытались завести российские запчасти. Их изъяли и передадут ВСУ Фото: ГБР обнаружило на Черновицкой таможне российские автозапчасти (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сотрудники Госбюро расследований на Черновицкой таможне обнаружили грузовик с российскими автозапчастями, который пытались завести в Украину. Детали изъяли и теперь планируют отдать на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным правоохранителей, запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая.

Фото: ДБР обнаружило на Черновицкой таможне российские автозапчасти (dbr.gov.ua)

В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери и т.д. Всего стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.

"Работниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров", - заявили в ГБР.

В настоящее время весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили схему вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов.

Добавим, ранее СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят общие обыски по всей вертикали таможни.

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Государственная таможенная служба ГБР
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