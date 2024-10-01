Украину накрыла пылевая буря, а Зеленский провел двухчасовую Ставку по фронту: новости за 30 сентября

Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт. А пылевая буря, накрывшая некоторые регионы Украины.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 30 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Российская Федерация в сентябре этого года каждый день запускала беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. Было сбито 1107 дронов.

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные россиянами территории в Харьковской области. На этот раз они показали видео штурма позиций оккупантов.

Украину накрывал пылевая буря

Как сообщили в Сумском гидрометцентре, серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины произошло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории РФ. Синоптики объясняют, что если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смог притащил северный ветер. Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Судя по сервису анализа погоды windy, огромное пылевое облако движется из Узбекистана.

Президент Хорватии сказал, кто больше всего способствует вступлению Украины в ЕС

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в интервью Bloomberg выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза.

Ведь его вторжение в Украину в 2022 году подтолкнуло к вступлению в блок все больше стран.

ЕС готовит новый вид санкций против России

По словам брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы. Послы Европейского Союза согласуют его уже 2 октября, а формализован он будет на следующей неделе.

Он сообщил, что Венгрия сначала выступала за общий режим санкций, но наконец согласилась, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

В ТЦК рассказали, как обнаруживают военнообязанных, которые не обновили данные

Как пояснили в Ивано-Франковском ОТЦК, военнообязанные, не обновившие военно-учетные данные или не имеющие военно-учетные документы, являются нарушителями военного учета. Такие люди находятся в розыске полиции.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают полиции", - заявил начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз.

Путин приказал набрать в армию более 130 тысяч срочников

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в РФ. С 1 октября россияне наберут в армию 133 тысячи срочников.

Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, количество призывников в РФ несколько возрастет, а именно на 3 тысячи человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.

Беларусь начала проверку боеспособности авиации и ПВО

В Минобороны СБ заявили, что в Беларуси начат "очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил".

Основной акцент проверки, как указано в сообщении, - готовность и способность выполнять задачи по назначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт: все детали

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе Ставки были рассмотрены два вопроса: первый - комплектование бригад, второй - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.

"Новая почта" повышает тарифы с 1 октября: сколько придется платить за посылки

Как сообщили в компании, "Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая.

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