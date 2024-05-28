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Украину накроет облако пыли из пустыни: есть ли угроза

Украина, Вторник 28 мая 2024 11:08
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Украину накроет облако пыли из пустыни: есть ли угроза Фото: Украину накроет облако пыли из Средней Азии
Автор: Александр Белоус

Пыль из Средней Азии и Каспийской низменности будет наблюдаться в атмосфере Украины. Никакой угрозы она не несет.

Об этом сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала КИЕВ24.

"Сегодня преимущественно по юго-восточным областям может наблюдаться определенная запыленность атмосферы", - сказала она.

По ее словам, пыль может распространяться на центральные, на северные области, но там ее будет значительно меньше.

Птуха сообщила, что влияние "будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутнена атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы, например".

"Но никакой угрозы она не несет, это лишь пыль в верхних слоях атмосферы", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Украину 27 по 28 мая может накрыть облако пыли из пустынных районов Средней Азии. Это может вызвать помутнение неба, незначительное ухудшение видимости и слабовыраженные "грязные" дожди.

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