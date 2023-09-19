Украину накроет атмосферный фронт. Где похолодает и пройдут дожди завтра

В Украину 20 сентября придет атмосферный фронт, с которым придут дожди. Правда, они будут незначительными, но принесут похолодание в несколько регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Незначительные дожди пройдут местами в западных (а, следовательно, и в Карпатах) и в северных областях. На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Винницкую область", - рассказала она.

Где ждать похолодания

По данным синоптика, температура воздуха самой высокой ожидается в южной части, +25...+28 градусов.

"В восточных областях, в Днепре с районами и в Полтавской области +23...+26 градусов, на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежее, +18...+23 градуса", - отметила Диденко.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, на севере порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром южный ветер будет "немного сильнее задуваться".

"Температура воздуха в столице временно, на один день, снизится: в течение дня среды составит +21...+23 градуса", - добавила синоптик.

Когда снова потеплеет

Как отметила синоптик, уже в четверг-пятницу снова вернется "почти летнее тепло", до +25...+27 градусов и без дождей.

Как ранее рассказывали синоптики, в третьей декаде сентября из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи могут быть даже минусовые температуры.