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В Украину может вернуться дефицит электроэнергии: в ДТЭК назвали причины

Фото: в Украину в ближайшее время может вернуться дефицит электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Дефицит электроэнергии может вернуться в Украину в связи с запланированными в ближайшее время ремонтными работами на определенных блоках атомной и тепловой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в энергосистеме страны улучшилась из-за ряда факторов, однако ее нельзя назвать стабильной.

"Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать "дефицит ресурса", - сказал Сахарук.

Он также отметил, что факторами отсутствия дефицита электроэнергии, который фиксируют последние четыре дня, являются потепление, увеличение производства ВИЭ, запуск блоков атомной и восстановления блоков тепловой генерации, паводков, а также импорт электроэнергии из ЕС.

"В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться, пока будет комбинация этих компонентов. Есть ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше для того, чтобы ее улучшать", - добавил он.

Кроме того, Сахарук прокомментировал ситуацию со светов в Одесской области. По его словам, ее удалось улучшить, однако для окончательной стабилизации энергетикам необходимо несколько недель при условии, что не будет новых обстрелов.

Напомним, последние четыре дня в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощности. В связи с чем лимиты потребления в области не доводились.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Украине в работу вывели еще один блок одной из электростанций.

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ДТЭКЭлектроэнергия