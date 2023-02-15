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Дефицит мощности отсутствует, сетевые ограничения действуют только в Одессе, - "Укрэнерго"

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 11:15
Автор: Сергей Пышкин

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще остаются незначительные сетевые ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", - пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что один из энергоблоков электростанции Украины был выведен в аварийный ремонт. Вместо него был включен в работу другой. Также сегодня интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились. Замеры фактического потребления сейчас проводятся в Сумской и Житомирской областях.

"Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений", - добавляет пресс-служба.

В Одессе в результате поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в работу вывели еще один блок одной из электростанций.

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Укрэнерго Электроэнергия Одесса
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