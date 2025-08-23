RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют "Шахеды": какие регионы под угрозой

Иллюстративное фото: в Украине воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на воскресенье, 24 августа, российские войска снова осуществили запуск нескольких ударных дронов "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активизации вражеских беспилотных летательных аппаратов на нескольких направлениях.

По данным командования, группа ударных дронов обнаружена в Донецкой области, они движутся в направлении Днепропетровщины и имеют курс на Павлоград.

Также зафиксированы ударные БпЛА на Харьковщине, которые направляются в юго-западном направлении, а еще существует угроза их применения на территории Сумщины.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.

По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

 

В России заявили об атаке дронов

В субботу, 23 августа, ряд аэропортов в России временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки неизвестных дронов.

По информации Росавиации, полеты были приостановлены в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, а также в московском аэропорту Шереметьево.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине