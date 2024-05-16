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Украинцам завтра тоже будут выключать свет: в какие часы

Фото: украинцам снова будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 17 мая, по всей территории Украины снова будут применены графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", - пояснили в компании.

 

Ситуация в энергетике

Россияне весной этого года существенно повредили энергетику Украины. Но украинским энергетикам удавалось избегать дефицита благодаря импорту электроэнергии из Европы. В последние дни из-за резкого похолодания и использования обогревательных приборов в Украине начался заметный дефицит электроэнергии. Уже третий день по разным регионам страны используют графики отключений электроэнергии.

В интервью РБК-Украина председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о причинах нехватки электроэнергии в Украине и как можно восстановить нормальное электроснабжение.

По данным компании, отключения могут продержаться в Украине до осени, однако будут применять их не каждый день.

О том, как найти свой график отключения света, можно узнать в материале РБК-Украина.

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