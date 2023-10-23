Украинцам грозят штрафы до 6 тысяч гривен: за что придется платить

В ГСЧС рассказали о случае, когда жительницу Одесской области привлекли к административной ответственности за сжигание сухостоя.

Так, на территории Ширяевского территориального общества обнаружили гражданку, которая, пренебрегая всеми предупреждениями и запретами, сжигала мусор и остатки сухой растительности. В результате возник пожар, который распространился на сухую растительность.

По факту нарушения составили административный протокол по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность в виде штрафа, на сумму от 3060 до 6120 гривен.

Спасатели отмечают, что, несмотря на наступившую осень, в некоторых областях все еще удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

В ГСЧС также опровергли миф о том, что сжигание сухостоя якобы улучшает качество почвы. Там отметили, что во время сжигания погибает микрофлора, плодородный покров разрушается и восстанавливается через 5-6 лет.

Украинцев призывают не провоцировать пожары в экосистемах, ведь таким образом вы подвергаете опасности не только собственную жизнь и здоровье, но и окружающих.

Между тем, в Украине продолжается набор пожарных-добровольцев. Вступить в ряды могут представители любых профессий, не покидая основного места работы.

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