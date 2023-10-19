В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев: куда обращаться

В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы.

Добровольное пожарное подразделение - это команда мотивированных жителей громады, готовых помогать и спасать жизни. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы. Громада обеспечивает добровольцев техникой, спецодеждой и возможностью пройти специализированное обучение для оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

Пожарные добровольных подразделений первыми прибывают на место пожара и принимают решение, нужно ли привлекать к каждой конкретной ситуации подразделения ГСЧС.

Именно сокращение времени на прибытие к месту пожара является одним из важнейших аспектов в работе добровольцев. Благодаря этому удается спасать больше жизней и уменьшать масштабы нанесенного ущерба.

Узнать больше о записи в ряды пожарных добровольцев можно по ссылке.

Кстати, к концу прошлого года в Украине уже функционировало 1022 подразделения местной государственной пожарной охраны, которые непосредственно образованы органами местного самоуправления, и 1287 подразделений добровольной пожарной охраны.

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