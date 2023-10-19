ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев: куда обращаться

Украина, Четверг 19 октября 2023 18:33
UA EN RU
В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев: куда обращаться Фото: В Украине начался набор пожарных-добровольцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине продолжается набор пожарных-добровольцев. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Добровольное пожарное подразделение - это команда мотивированных жителей громады, готовых помогать и спасать жизни. Присоединиться могут представители любых профессий, не оставляя основного места работы. Громада обеспечивает добровольцев техникой, спецодеждой и возможностью пройти специализированное обучение для оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

Пожарные добровольных подразделений первыми прибывают на место пожара и принимают решение, нужно ли привлекать к каждой конкретной ситуации подразделения ГСЧС.

Именно сокращение времени на прибытие к месту пожара является одним из важнейших аспектов в работе добровольцев. Благодаря этому удается спасать больше жизней и уменьшать масштабы нанесенного ущерба.

Узнать больше о записи в ряды пожарных добровольцев можно по ссылке.

Кстати, к концу прошлого года в Украине уже функционировало 1022 подразделения местной государственной пожарной охраны, которые непосредственно образованы органами местного самоуправления, и 1287 подразделений добровольной пожарной охраны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
NEWS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ