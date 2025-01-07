Украинцам упростят признание образования, полученного за рубежом: детали

Согласно предложению, планируется дополнить статью 6 закона "О полном общем среднем образовании", предоставляющую гражданам Украины право на признание результатов обучения, полученных за рубежом, при условии, что они получены в учебных заведениях, которые не относятся к государству-агрессору или государству-оккупанту, признанных Верховной Радой Украины.

Законопроект зарегистрировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак. Он отмечает, что большая часть граждан Украины продолжает проживать за границей и получать образование, поэтому существующий механизм признания таких результатов недостаточен и не отвечает современным требованиям.

Изменения, внесенные в законодательство, предусматривают, что граждане Украины смогут подтвердить свои результаты обучения, полученные как путем формального, так и неформального образования в учреждениях. Такой порядок будет регулироваться Кабинетом Министров Украины.

Этот законопроект имеет целью создать правовые основания для урегулирования процесса признания образования, полученного гражданами Украины за рубежом. Это может быть новая возможность для тех, кто получает образование за пределами Украины и позволяет легче интегрировать такие образовательные результаты в украинскую образовательную систему.