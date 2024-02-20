Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье

По ее словам, этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны за 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

Ранее, пояснила Шуляк, для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов - правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения. Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации (БТИ), после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС). Именно на основе данных по этой нотариусы проводили аннулирование права собственности.

"Такая процедура была длительной, поэтому государство пошло на встречу людям и упростило процедуру - отныне для аннулирования права собственности достаточно обратиться в ЦПАУ или нотариус с доступом к РПЗМ, из которого в два клика можно будет получить необходимую выдержку", - пояснила Шуляк.

В то же время, народная депутат подчеркнула - прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите в Дії жилищный сертификат и забронируете по нему средства на приобретение нового дома. Без прекращения права собственности вы не сможете перейти к финальному этапу – заключение сделки купли-продажи нового имущества.

Напоминаем, для того чтобы по программе "єВідновлення" приобрести новое жилье вместо разрушенного необходимо:

Подать заявление о разрушенном жилье в приложении Дія, через ЦПАУ или у нотариуса; Подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации; Получить жилищный сертификат в Дії; Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в Дії. В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании; Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Всего по состоянию на 19 февраля украинцы использовали уже 813 сертификатов на сумму в 1,7 млрд гривен, еще 269 семей средства на приобретение дома по сертификату уже забронировали. Это означает, что они определились с объектом недвижимости, который планируют приобрести и вскоре заключат соответствующее соглашение.