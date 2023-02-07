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Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 15:53
Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии Фото: в Украине упростили смену поставщика электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НКРЭКУ упростила процедуру заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Документ вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора .

Постановлением предусматривается внедрение возможности заключения договоров на распределение и снабжение электрической энергией потребителям с помощью информационно-коммуникационных систем (дистанционного порядка взаимодействия). Также прилагается реализация администрирования смены поставщика электроэнергии Администратором коммерческого учета средствами Датахаб.

Также в целях обеспечения устойчивого функционирования розничного рынка электрической энергии регулятор обязал поставщиков электроэнергии предлагать потребителям коммерческие предложения на электрическую энергию по фиксированной цене календарного квартала и года. Эта норма вступает в силу дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В НКРЭКУ считают, что принятие постановления должно усилить конкуренцию в части предоставления возможности потребителю ориентироваться в ценовых предложениях поставщиков электрической энергии.

Напомним, правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.

Сейчас действуют следующие цены:

  • до 250 кВтч (включая весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);
  • свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

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Электроэнергия
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