ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали, как сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 21:41
UA EN RU
Украинцам рассказали, как сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков Фото: украинцы могут подать заявление о поврежденном жилье в реестр убытков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане Украины могут сообщить о своем поврежденном жилье в международный реестр убытков в результате агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков можно при помощи портала "Дія". Данные с этого реестра станут основанием для будущих репараций, которые должна будет заплатить Россия.

Для того, чтобы сообщить о поврежденном жилье, необходимо:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" при помощи электронной подписи;
  • выбрать в разделе "Каталог услуг" "Заявление о возмещении убытков", затем нажмите "Подать заявление";
  • заполните заявление - подтвердите данные или добавьте необходимую информацию;
  • проверьте заявление и нажмите "отправить".

В реестр можно сообщить о повреждении: частного дома, квартиры, дачного дома, садового домика, другого жилого помещения.

Пока услуга доступна только для тех украинцев, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Скоро заявление можно будет подать и без такого Акта.

Компенсация за разрушенное жилье

Украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии, могут получить компенсацию от государства.

Деньги можно использовать для восстановления или построения нового жилья.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дия
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет