Украинцам рассказали, как поддержать человека, пережившего горе

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Еленой Зеленской, советуют делать следующее:

1. Не стоит говорить вместо человека или заканчивать вместо него предложение. Даже если вам кажется, что вы его понимаете.

2. Не обесценивайте опыт человека, не сравнивайте с другими.

3. Дайте человеку время и пространство, чтобы пережить эмоции, не блокируйте его переживание.

4. Будьте рядом. Дайте понять, что при необходимости к вам можно обратиться. Что возле вас - безопасно.

5. Предложите помощь с неотложными и рутинными делами. Также можете вместе прогуляться или поговорить о привычных вещах.

6. Можете поддержать его фразами типа:

"Я - рядом" или "Если тебе нужна любая поддержка, я здесь".

"Я тебя слушаю, мне не безразличны твои переживания".

"Чем я могу тебе помочь?"

"Как именно я могу тебя поддержать?"

"Ты можешь обращаться ко мне, когда будешь испытывать нужду".

7. Старайтесь выслушать человека. Это поможет ему пройти процесс принятия.

Бесплатная помощь

Безвозмездную психологическую поддержку для ветеранов, ветеранок, военных и членов их семей оказывает ОО "Свободный Выбор".

Чтобы записаться на консультацию, звоните или пишите в мессенджеры по номеру: (063) 646-49-91 (в будни с 09:00 до 19:00).