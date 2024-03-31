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Украинцам рассказали, как поддержать человека, пережившего горе

Фото: украинцам рассказали, как поддержать человека, пережившего горе (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Человек, переживший горе, нуждается в особенной поддержке. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы оказать ее правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Еленой Зеленской, советуют делать следующее:

1. Не стоит говорить вместо человека или заканчивать вместо него предложение. Даже если вам кажется, что вы его понимаете.

2. Не обесценивайте опыт человека, не сравнивайте с другими.

3. Дайте человеку время и пространство, чтобы пережить эмоции, не блокируйте его переживание.

4. Будьте рядом. Дайте понять, что при необходимости к вам можно обратиться. Что возле вас - безопасно.

5. Предложите помощь с неотложными и рутинными делами. Также можете вместе прогуляться или поговорить о привычных вещах.

6. Можете поддержать его фразами типа:

"Я - рядом" или "Если тебе нужна любая поддержка, я здесь".

"Я тебя слушаю, мне не безразличны твои переживания".

"Чем я могу тебе помочь?"

"Как именно я могу тебя поддержать?"

"Ты можешь обращаться ко мне, когда будешь испытывать нужду".

7. Старайтесь выслушать человека. Это поможет ему пройти процесс принятия.

Бесплатная помощь

Безвозмездную психологическую поддержку для ветеранов, ветеранок, военных и членов их семей оказывает ОО "Свободный Выбор".

Чтобы записаться на консультацию, звоните или пишите в мессенджеры по номеру: (063) 646-49-91 (в будни с 09:00 до 19:00).

Стресс из-за войны

Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.

Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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