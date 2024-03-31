Украинцам рассказали, как поддержать человека, пережившего горе

Человек, переживший горе, нуждается в особенной поддержке. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы оказать ее правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Еленой Зеленской, советуют делать следующее:
1. Не стоит говорить вместо человека или заканчивать вместо него предложение. Даже если вам кажется, что вы его понимаете.
2. Не обесценивайте опыт человека, не сравнивайте с другими.
3. Дайте человеку время и пространство, чтобы пережить эмоции, не блокируйте его переживание.
4. Будьте рядом. Дайте понять, что при необходимости к вам можно обратиться. Что возле вас - безопасно.
5. Предложите помощь с неотложными и рутинными делами. Также можете вместе прогуляться или поговорить о привычных вещах.
6. Можете поддержать его фразами типа:
"Я - рядом" или "Если тебе нужна любая поддержка, я здесь".
"Я тебя слушаю, мне не безразличны твои переживания".
"Чем я могу тебе помочь?"
"Как именно я могу тебя поддержать?"
"Ты можешь обращаться ко мне, когда будешь испытывать нужду".
7. Старайтесь выслушать человека. Это поможет ему пройти процесс принятия.
Безвозмездную психологическую поддержку для ветеранов, ветеранок, военных и членов их семей оказывает ОО "Свободный Выбор".
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Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.
Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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