RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, как поддержать близких, которые вернулись из плена

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как поддержать близких, которые вернулись из плена (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Эмоциональное состояние и поведение человека могут измениться из-за нахождения в плену. Поэтому освобожденные из плена нужна особая поддержка родных, близких и друзей, чтобы вернуться к привычной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Отмечается, что у освобожденных из плена может появиться отчужденность, тревожность, бессонница, ухудшение состояния здоровья и т.д.

В таких случаях психологический хаб Национального информационного бюро при Минреинтеграции рекомендует:

  • По возможности дозировать информацию, которую получают люди (особенно отрицательного характера).
  • Уделять освобожденному из плена внимание, но не расспрашивать о том, что он не хочет рассказывать.
  • Убедить того, кто был в плену, пройти лечение, реабилитацию, а также посещать психолога.
  • Поддерживать освобожденного из плена во время трудоустройства или общественной деятельности.

Кроме того, можно обратиться за психологической поддержкой к хабу. Для этого достаточно позвонить по горячей линии НИБ по короткому номеру: 16-48 и оставить заявку.

Обмен пленными с Россией

Отметим, что единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

Так, руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что сейчас есть определенные преграды со стороны России по обмену пленными "всех на всех".

Напомним, что недавно в Украине был принят закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. В частности, он предусматривает норму о том, что зарплаты пленных будут отдавать их семьям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News