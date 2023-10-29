Украинцам рассказали, как поддержать близких, которые вернулись из плена

Эмоциональное состояние и поведение человека могут измениться из-за нахождения в плену. Поэтому освобожденные из плена нужна особая поддержка родных, близких и друзей, чтобы вернуться к привычной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Отмечается, что у освобожденных из плена может появиться отчужденность, тревожность, бессонница, ухудшение состояния здоровья и т.д.

В таких случаях психологический хаб Национального информационного бюро при Минреинтеграции рекомендует:

По возможности дозировать информацию, которую получают люди (особенно отрицательного характера).

Уделять освобожденному из плена внимание, но не расспрашивать о том, что он не хочет рассказывать.

Убедить того, кто был в плену, пройти лечение, реабилитацию, а также посещать психолога.

Поддерживать освобожденного из плена во время трудоустройства или общественной деятельности.

Кроме того, можно обратиться за психологической поддержкой к хабу. Для этого достаточно позвонить по горячей линии НИБ по короткому номеру: 16-48 и оставить заявку.

Обмен пленными с Россией

Отметим, что единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

Так, руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что сейчас есть определенные преграды со стороны России по обмену пленными "всех на всех".

Напомним, что недавно в Украине был принят закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. В частности, он предусматривает норму о том, что зарплаты пленных будут отдавать их семьям.

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