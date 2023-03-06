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Украинцам разъяснили, в каких случаях могут пересчитать страховые выплаты

Фото: украинцам разъяснили, в каких случаях могут перечислить страховые выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Гражданам Украины могут страховые выплаты перечислить в нескольких случаях. При этом перерасчет может быть как индивидуальным, так и массовым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как пояснили в ПФУ, согласно закону индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат может производиться в связи с изменением степени потери профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Он может производиться в случае соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.

Что касается массового перечисления, то оно осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.

При этом в 2023 году максимальный коэффициент увеличения страховых выплат составляет 1,197. Поэтому перечисление выплаты размера увеличения не может превышать 1500 гривен.

Напомним, к страховым относятся следующие выплаты:

  • помощь по временной нетрудоспособности;
  • единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности (назначается на основании справки МСЭК по определению процента потери профессиональной трудоспособности);
  • ежемесячные страховые выплаты;
  • выплаты в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего (единоразовая помощь семье; единовременная выплата каждому лицу, находившемуся на содержании потерпевшего; ежемесячные страховые выплаты).

Напомним, недавно мы писали о том, можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку.

Добавим, ранее Минсоцполитики объяснило, в каких случаях невозможно получить субсидию.

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