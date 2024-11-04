Украинцам рекомендуют обновить водительские удостоверения: кого это касается

Он рассказал, что сейчас чаще всего меняют водительские права, если они были выданы до 2008 года.

Отмечается, что в старых удостоверениях часто отсутствуют важные международные отметки, необходимые для беспрепятственного пользования во многих странах.

"Мы рекомендуем гражданам осуществлять их обмен на более современные, которые признаются почти во всех странах мира", - заявил Бациц.

Еще одной причиной возросшего спроса является необходимость обновления сведений в государственных реестрах, в частности, для тех, кто получал удостоверение до 2013 года.

По словам представителя МВД, реестр полностью действует только с 2013 года , поэтому данные о старых удостоверениях могут быть неполными.

Также отмечается, что часто при заказе услуг онлайн система не распознает старый документ из-за отсутствия цифрового изображения лица, которое стало обязательным позже.

"В некоторых случаях, даже если оно выдано ранее, можно совершить обмен через "Действие". Потому что для водительского удостоверения достаточно важным документом является отцифрованный образ вашего лица, то есть фото. А поскольку вы водительского удостоверения давно получили, у нас в базе фото нет Но мы можем его получить из Единого демографического реестра. Батиц.

Известно, что сейчас обновление водительских удостоверений возможно сделать через приложение "Действие" или обратившись непосредственно в сервисные центры, что позволяет избежать технических сложностей.

По словам представителя МВД, к концу октября количество запросов на обмен прав через "Действие" достигло рекордных показателей.

Подробнее о процессе выдачи водительских удостоверений - в нашем материале.