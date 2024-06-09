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Украинцам объяснили, что делать в случае кражи вещей из камеры хранения в магазине

Фото: украинцам объяснили, что делать в случае кражи вещей из камеры хранения в магазине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация магазина несет ответственность за хранение вещей в ячейках. В случае кражи пострадавший может обратиться в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Украинцам советуют в случае кражи вещей из камеры хранения вызвать администрацию заведения и полицию. Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины).

Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости.

Пострадавшим от кражи советуют подробно описывать полиции все похищенные вещи.

Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, то пострадавший вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

"Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине - это право, а не обязанность покупателя", - говорится в сообщении.

 

Напомним, украинцам дали советы о том, как покупать в магазинах продукты по весу.

Также РБК-Украина рассказывало, какие продукты могут долго храниться без холодильника.

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