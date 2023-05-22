Украинцам объяснили, что делать, если обнаружили взрывоопасный предмет

Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не засыпайте грунтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Отмечается, что встретить взрывоопасный предмет в условиях войны можно практически везде: на частных земельных участках, в полях, лесополосах, парках, реках, прудах и прямо на улицах. Поэтому с опасными находками следует быть очень осторожными.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, категорически запрещено:
Таким образом, в случае обнаружения взрывоопасного предмета следует немедленно сообщить об этом по номеру 101.
Напомним, в Украине создали карту взрывоопасных территорий.
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