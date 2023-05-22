Украинцам объяснили, что делать, если обнаружили взрывоопасный предмет

Отмечается, что встретить взрывоопасный предмет в условиях войны можно практически везде: на частных земельных участках, в полях, лесополосах, парках, реках, прудах и прямо на улицах. Поэтому с опасными находками следует быть очень осторожными.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, категорически запрещено:

касаться и передвигать его

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать

пользоваться рядом с ним средствами радиосвязи, мобильными телефонами, ведь они могут спровоцировать взрыв

осуществлять на устройство звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовитые и чувствительные к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

Таким образом, в случае обнаружения взрывоопасного предмета следует немедленно сообщить об этом по номеру 101.

Напомним, в Украине создали карту взрывоопасных территорий.

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