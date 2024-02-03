Украинцам объяснили, когда нужна экстренная вакцинация и от каких инфекций

Экстренную вакцинацию нужно делать, чтобы защитить себя и ребенка от ряда инфекций. Но ее рекомендовать может только врач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Facebook.
"Рекомендовать экстренную вакцинацию может исключительно врач во время осмотра или консультации. Не Google, не подруга, не Facebook. Ведь врач учтет все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента", - говорится в сообщении.
В НСЗУ отмечают, что если вы или ваш ребенок не вакцинированы от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы, то после контакта с больным человеком нужно проконсультироваться с семейным врачом относительно дальнейших действий.
Напомним, в Киевской области из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ решили закрыть десятки школ на карантин. Детей перевели на дистанционное обучение.
Также ранее в Минздраве объясняли, кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона.
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