Украинцам объяснили, когда нужна экстренная вакцинация и от каких инфекций

"Рекомендовать экстренную вакцинацию может исключительно врач во время осмотра или консультации. Не Google, не подруга, не Facebook. Ведь врач учтет все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента", - говорится в сообщении.

В каких случаях требуется экстренная вакцинация

Столбняк. Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причиной экстренной вакцинации. Но при условии, что не было прививки по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет.

Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причиной экстренной вакцинации. Но при условии, что не было прививки по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет. Бешенство. Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и заслюнение животным являются причиной обратиться к врачу.

Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и заслюнение животным являются причиной обратиться к врачу. Корь. Экстренная вакцинация может быть назначена детям и взрослым, которые не были привиты или не болели этой инфекцией после контакта с больным человеком.

В НСЗУ отмечают, что если вы или ваш ребенок не вакцинированы от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы, то после контакта с больным человеком нужно проконсультироваться с семейным врачом относительно дальнейших действий.

Напомним, в Киевской области из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ решили закрыть десятки школ на карантин. Детей перевели на дистанционное обучение.

Также ранее в Минздраве объясняли, кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона.