Українцям пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація та від яких інфекцій

Екстрену вакцинацію потрібно робити, щоб захистити себе та дитину від низки інфекцій. Але її рекомендувати може виключно лікар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України у Facebook.
"Рекомендувати екстрену вакцинацію може виключно лікар під час огляду чи консультації. Не Google, не подруга, не Facebook. Адже лікар зважить на усі фактори, пов’язані із станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта", - йдеться у повідомленні.
В НСЗУ наголошують, що якщо ви або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи, то потрібно після контакту із хворою людиною проконсультуватись з сімейним лікарем щодо подальших дій.
Нагадаємо, у Київській області через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ вирішили закрити десятки шкіл на карантин. Дітей перевели на дистанційне навчання.
Також раніше у МОЗ пояснювали, кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону.
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