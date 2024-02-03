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Украинцам объяснили, когда нужна экстренная вакцинация и от каких инфекций

Украина, Суббота 03 февраля 2024 15:06
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Украинцам объяснили, когда нужна экстренная вакцинация и от каких инфекций Фото: в НСЗУ объяснили, когда нужна экстренная вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Экстренную вакцинацию нужно делать, чтобы защитить себя и ребенка от ряда инфекций. Но ее рекомендовать может только врач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Facebook.

"Рекомендовать экстренную вакцинацию может исключительно врач во время осмотра или консультации. Не Google, не подруга, не Facebook. Ведь врач учтет все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента", - говорится в сообщении.

В каких случаях требуется экстренная вакцинация

  • Столбняк. Полученные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта, укусы животных и тому подобное могут стать причиной экстренной вакцинации. Но при условии, что не было прививки по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет.
  • Бешенство. Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством. Даже незначительные царапины и заслюнение животным являются причиной обратиться к врачу.
  • Корь. Экстренная вакцинация может быть назначена детям и взрослым, которые не были привиты или не болели этой инфекцией после контакта с больным человеком.

В НСЗУ отмечают, что если вы или ваш ребенок не вакцинированы от дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы, то после контакта с больным человеком нужно проконсультироваться с семейным врачом относительно дальнейших действий.

Напомним, в Киевской области из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ решили закрыть десятки школ на карантин. Детей перевели на дистанционное обучение.

Также ранее в Минздраве объясняли, кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона.

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Вакцина НСЗУ Министерство здравоохранения Украины
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