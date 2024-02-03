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Українцям пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація та від яких інфекцій

Україна, Субота 03 лютого 2024 15:06
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Українцям пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація та від яких інфекцій Фото: в НСЗУ пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрену вакцинацію потрібно робити, щоб захистити себе та дитину від низки інфекцій. Але її рекомендувати може виключно лікар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України у Facebook.

"Рекомендувати екстрену вакцинацію може виключно лікар під час огляду чи консультації. Не Google, не подруга, не Facebook. Адже лікар зважить на усі фактори, пов’язані із станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта", - йдеться у повідомленні.

У яких випадках потрібна екстрена вакцинація

  • Правець. Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами для екстреної вакцинації. Але за умови, що не було щеплення за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років.
  • Сказ. Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря.
  • Кір. Екстрена вакцинація може бути призначена дітям та дорослим, які не були щеплені або не хворіли на цю інфекцію, після контакту з хворою людиною.

В НСЗУ наголошують, що якщо ви або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи, то потрібно після контакту із хворою людиною проконсультуватись з сімейним лікарем щодо подальших дій.

Нагадаємо, у Київській області через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ вирішили закрити десятки шкіл на карантин. Дітей перевели на дистанційне навчання.

Також раніше у МОЗ пояснювали, кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону.

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Вакцина НСЗУ Мінстерство охорони здоров'я України
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