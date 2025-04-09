Украинцам объяснили, за какие денежные переводы не надо платить налоги

Денежные переводы между членами семьи не подлежат налогообложению, декларированию и не считаются доходом. По словам Гетманцева, рост количества публикаций и постов о якобы новых налогах на переводы между родственниками не имеет оснований и лишь нагнетает панику.

Что нужно знать о денежных переводах между родственниками

Переводы между близкими родственниками не облагаются налогом. Речь идет о членах семьи первой и второй степени родства: муже, жене, детях, родителях, деде, бабушке, братьях, сестрах, внуках. В соответствии со ст.174 Налогового кодекса Украины, такие переводы (в том числе денежные подарки) не подлежат декларированию и налогообложению.

Возвратная финансовая помощь - это не доход. Речь идет о случаях, когда человек берет у кого-то деньги в долг, а потом возвращает их.

Платеж сам по себе - не причина для декларирования. Если человек получил перевод, но он не является доходом (например, это подарок или долг), - закон не требует подавать декларацию или платить налоги.

ГНС не имеет доступа к банковским счетам. Нардеп отметил, что налоговая служба не может автоматически видеть движение средств на счетах украинцев, ведь это защищено банковской тайной.

"Процедура раскрытия очень сложная. Скажем, мошенники из банка Конкорд не дают ее раскрыть через суды уже два года. А там потери на миллиарды", - добавил он.

Отмена банковской тайны не планируется. По словам Гетманцева, никто не будет рассматривать вопрос об упрощении доступа к счетам украинцев, как минимум до завершения реформы налоговой системы и до конца войны.