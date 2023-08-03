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Украинцам объяснили, как зарегистрировать ребенка, родившегося в оккупации

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Украина, Четверг 03 августа 2023 21:32
Украинцам объяснили, как зарегистрировать ребенка, родившегося в оккупации Фото: Украинцам объяснили, как зарегистрировать ребенка, родившегося на ВТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам объяснили, как подать заявление для регистрации ребенка, родившегося на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В сентябре прошлого года в Украине появилась услуга регистрации новорожденных детей онлайн. Она распространяется на тех малышей, которые родились на территориях, где из-за войны не работают соответствующие государственные учреждения.

Что нужно делать

Родителям, родственникам необходимо отправить по электронному адресу birth@cv.minjust.gov.ua заявление и копии необходимых документов.

После регистрации рождения на электронную почту заявителей направляется копия свидетельства о рождении ребенка.

Для получения оригинала свидетельства о рождении и в случаях, предусмотренных законодательством, выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения родителям ребенка, родственникам (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат и сестра, тетя, дядя, мачеха, отчим ребенка) или их представителям по доверенности необходимо обратиться с оригиналами документов в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной Украине территории.

Список документов, которые нужно подать для регистрации рождения ребенка:

  • Заявление о регистрации рождения (произвольная форма), в котором указано о: ребенке (фамилия, имя и (при наличии) отчество, пол, дату рождения, место рождения); мать и отца (фамилия, имя, отчество, дату рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства (при наличии), реквизиты паспорта).

    В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, отсутствия совместного заявления родителей/отца, в заявлении только указывают имя и отчество отца; заявителя (фамилия, имя и отчество, реквизиты паспорта) в случае если заявление о регистрации рождения подается не родителями ребенка, а другим лицом.
  • Паспорта родителей (одного из них) и заявителя (в случае если государственная регистрация рождения производится не родителями, а другим лицом).
  • Свидетельство о браке (при наличии).
  • Медицинский документ, являющийся основанием для регистрации рождения:

    медицинское свидетельство о рождении по форме 103/о, заполненное медицинским работником, принимавшим роды, осуществлял первый осмотр ребенка или матери после родов, в том числе вне учреждения здравоохранения;

    или

    справка (произвольной формы без печати, со сведениями о ребенке), выписанная медицинским работником, присутствующим во время родов или проводившего первый осмотр новорожденного.

В случае отсутствия необходимых документов и отказа ЗАГСа следует обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.

Подать заявление об установлении факта рождения ребенка можно через Государственную систему "Электронный суд".

К заявлению нужно добавить:

  • копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении, другие медицинские справки);
  • копии паспортов и идентификационных кодов родителей/родителя;
  • копию свидетельства о браке (при наличии);
  • другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

Если требуется бумажный документ

Для получения бумажного экземпляра и внесения информации в Реестр необходимо обратиться в любой действующий отдел. По закону сделать это вправе:

  • родители ребенка
  • законные представители родителей или близких родственников ребенка
  • близкие родственники ребенка (брат, сестра, дедушка, бабушка, тетя, дядя)

При этом также нужно будет предоставить оригинал медицинского документа о рождении, на основании которого проведена государственная регистрация рождения.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дія".

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