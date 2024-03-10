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Украинцам объяснили, кто может оформить опеку над ребенком: алгоритм действий

Фото: оформить опеку или попечительство над ребенком можно по установленному алгоритму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На время периода военного положения в Украине упрощена процедура оформления опеки или попечительства над детьми. Это обусловлено тем, что во время эвакуации из зоны боевых действий или в результате временной оккупации украинских территорий участились случаи, когда родители погибают, исчезают без вести, и дети, травмированные войной, нуждаются в опеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Заботу о ребенке оформляют преимущественно родственники, которые становятся законными представителями ребенка до совершеннолетия. Для детей от 14 до 18 лет используют термин "попечительство".

Опекуном или попечителем могут стать родственники ребенка (с учетом личных отношений и возможности исполнять обязанности) или человек с полной гражданской дееспособностью.

До назначения опекуна или попечителя опеку над ребенком осуществляет ответственный орган опеки и попечительства. Над детьми, находящимися в специализированных учебных заведениях, здравоохранении или социальной защите, опеке или попечительстве осуществляет это заведение.

Для оформления опеки или попечительства необходимо пройти следующие этапы:

  • Сбор и подача документов в Службу по делам детей.
  • Проверка документов и жилищных условий (до 5 дней).
  • Обучение кандидатов в опекуны, не являющиеся родственниками ребенка (курс 72 часа).
  • Вынесение Комиссии по защите прав детей решение о целесообразности быть опекуном или попечителем для конкретного ребенка.
  • Подготовка решения органа опеки и попечительства.
  • Прием ребенка в семью.

Напомним, ранее мы писали, можно ли усыновить ребенка во время войны в Украине.

Также мы писали, кто принимает решение об обязательной эвакуации детей и в каких регионах она проводится во время войны.

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