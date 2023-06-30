Украинцам вернули довоенные налоги. С августа придется платить больше

Принятая редакция проекта №8401 предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны. С 1 августа разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Кроме того, законом также предусмотрено:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года) не будет учитываться при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Возврат налогов и ответственности

Таким образом, закон отменяет: