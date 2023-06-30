Украинцам вернули довоенные налоги. С августа придется платить больше

Верховная рада приняла закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа, предусматривающий отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%. Во втором чтении законопроект поддержали 239 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Принятая редакция проекта №8401 предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны. С 1 августа разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).
Кроме того, законом также предусмотрено:
Таким образом, закон отменяет:
Напомним, Кабинет министров еще в январе подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ. Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.