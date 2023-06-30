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Украинцам вернули довоенные налоги. С августа придется платить больше

Фото: Рада отменила налоговые льготы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа, предусматривающий отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%. Во втором чтении законопроект поддержали 239 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Принятая редакция проекта №8401 предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны. С 1 августа разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Кроме того, законом также предусмотрено:

  • "технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года) не будет учитываться при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
  • сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Возврат налогов и ответственности

Таким образом, закон отменяет:

  • возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
  • остановку сроков (представления налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).

Напомним, Кабинет министров еще в январе подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ. Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

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