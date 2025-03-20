Украинцам посоветовали ограничить поездки на Ближний Восток

Украинцам посоветовали ограничить поездки в страны Ближнего Востока. Это связано с возобновлением Израилем военных действий против террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что 18 марта Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, Ливане и на юге Сирии, объявив о начале военной операции "Сила и меч". По информации министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара операция будет носить длительный характер.

"Это не атака одного дня. Мы будем продолжать военную операцию", - заявлял глава израильского ведомства.

В разведке в частности отметили, что в результате возобновления Израилем военных действий в отношении ХАМАС увеличились риски относительно пребывания граждан Украины в странах Ближнего Востока.

"Служба внешней разведки Украины из соображений безопасности не рекомендует гражданам Украины посещать Сектор Газа, Израиль, Сирию, Ливан и другие страны Ближнего Востока до завершения активных военных действий", - сказано в сообщении.

Перемирие в Секторе Газа и нарушение условий соглашения

В январе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начало действовать соглашение о прекращении огня и обмене заложниками и заключенными. Во время первого этапа было запланировано прекращение активных боевых действий и несколько раундов обмена заложниками.

Израиль обязался постепенно вывести войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль за буферной зоной для защиты своих границ. Вместе с тем, несмотря на перемирие, в анклаве время от времени случаются случаи активизации боевых действий.

С февраля между израильской стороной и представителями ХАМАС начались переговоры о второй фазе перемирия в анклаве. Ведь запланированное время начала прекращения огня, которое декларируется соглашением Израиля и ХАМАС истекло.