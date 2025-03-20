ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцам посоветовали ограничить поездки на Ближний Восток

Четверг 20 марта 2025 22:52
UA EN RU
Украинцам посоветовали ограничить поездки на Ближний Восток Иллюстративное фото: украинцам посоветовали ограничить поездки на Ближний Восток (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинцам посоветовали ограничить поездки в страны Ближнего Востока. Это связано с возобновлением Израилем военных действий против террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что 18 марта Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, Ливане и на юге Сирии, объявив о начале военной операции "Сила и меч". По информации министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара операция будет носить длительный характер.

"Это не атака одного дня. Мы будем продолжать военную операцию", - заявлял глава израильского ведомства.

В разведке в частности отметили, что в результате возобновления Израилем военных действий в отношении ХАМАС увеличились риски относительно пребывания граждан Украины в странах Ближнего Востока.

"Служба внешней разведки Украины из соображений безопасности не рекомендует гражданам Украины посещать Сектор Газа, Израиль, Сирию, Ливан и другие страны Ближнего Востока до завершения активных военных действий", - сказано в сообщении.

Перемирие в Секторе Газа и нарушение условий соглашения

В январе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начало действовать соглашение о прекращении огня и обмене заложниками и заключенными. Во время первого этапа было запланировано прекращение активных боевых действий и несколько раундов обмена заложниками.

Израиль обязался постепенно вывести войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль за буферной зоной для защиты своих границ. Вместе с тем, несмотря на перемирие, в анклаве время от времени случаются случаи активизации боевых действий.

С февраля между израильской стороной и представителями ХАМАС начались переговоры о второй фазе перемирия в анклаве. Ведь запланированное время начала прекращения огня, которое декларируется соглашением Израиля и ХАМАС истекло.

Некоторое время назад Израиль прекратил поставки электроэнергии в Сектор Газа, чтобы усилить давление на ХАМАС. А в ночь на 18 марта израильская армия возобновила проведение военной операции на территории Сектора Газа. Были нанесены удары по объектам боевиков ХАМАС в этом анклаве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ближний восток
NEWS
Сколько ракет было на "Энгельсе" во время атаки Украины: мнение эксперта
Сколько ракет было на "Энгельсе" во время атаки Украины: мнение эксперта
DAILY
Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине