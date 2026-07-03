Украинцам начали выплачивать "Нацкэшбек" за апрель: когда деньги сгорят

На что можно потратить деньги

Всего "Нацкэшбек" за апрель получат около 5 млн украинцев.

Полученный кэшбек граждане не могут снять наличными или перевести на другие банковские карты. Эти средства разрешено направить на безналичную оплату товаров и услуг.

В частности, накопленные деньги можно потратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

лекарства и продукты питания отечественного производства;

книги от украинских издательств;

благотворительность и финансовая поддержка Сил обороны Украины.

Дедлайн

Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически аннулирован, а деньги вернутся в государственный бюджет.

Эта выплата официально завершает первый этап государственной программы.

С 1 мая стартовал новый этап "Национального кэшбека", поэтому все текущие накопления формируются заново.