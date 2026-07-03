RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинцам начали выплачивать "Нацкэшбек" за апрель: когда деньги сгорят

16:36 03.07.2026 Пт
1 мин
Деньги в рамках "Нацкэшбека" аннулируют уже относительно скоро
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: "Нацкэшбек" за апрель начал поступать на карточки (Getty Images)

С сегодняшнего дня на банковские карточки украинцев начали поступать деньги в рамках программы "Национальный кэшбек" за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

На что можно потратить деньги

Всего "Нацкэшбек" за апрель получат около 5 млн украинцев.

Полученный кэшбек граждане не могут снять наличными или перевести на другие банковские карты. Эти средства разрешено направить на безналичную оплату товаров и услуг.

В частности, накопленные деньги можно потратить на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • лекарства и продукты питания отечественного производства;
  • книги от украинских издательств;
  • благотворительность и финансовая поддержка Сил обороны Украины.

Дедлайн

Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически аннулирован, а деньги вернутся в государственный бюджет.

Эта выплата официально завершает первый этап государственной программы.

С 1 мая стартовал новый этап "Национального кэшбека", поэтому все текущие накопления формируются заново.

Ранее планировалось, что деньги на карточке "Национальный кэшбек" должны были сгореть 1 июля, но дедлайн перенесли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный кэшбекДияВыплаты