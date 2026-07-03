Украинцам начали выплачивать "Нацкэшбек" за апрель: когда деньги сгорят

С сегодняшнего дня на банковские карточки украинцев начали поступать деньги в рамках программы "Национальный кэшбек" за апрель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.
Всего "Нацкэшбек" за апрель получат около 5 млн украинцев.
Полученный кэшбек граждане не могут снять наличными или перевести на другие банковские карты. Эти средства разрешено направить на безналичную оплату товаров и услуг.
В частности, накопленные деньги можно потратить на:
Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически аннулирован, а деньги вернутся в государственный бюджет.
Эта выплата официально завершает первый этап государственной программы.
С 1 мая стартовал новый этап "Национального кэшбека", поэтому все текущие накопления формируются заново.
Ранее планировалось, что деньги на карточке "Национальный кэшбек" должны были сгореть 1 июля, но дедлайн перенесли.