RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных: названа причина

Фото: украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины 1-2 июля действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он предусматривает запрет на посещение лесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности 1-2 июля действует в:

  • Житомирской области;
  • Черкасской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области;
  • Тернопольской области;
  • Винницкой области.

"Посещение лесных массивов в этот период запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и окружающую среду", - отмечают в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили более 5 тысяч гектаров.

Мирных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку любая спичка может привести к масштабному возгоранию.

Напомним, в начале июня под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись пластиковые трубы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
рятувальникиПожар