Украинцам назвали 4 причины, почему нельзя пить таблетки без врача
Самоназначение лекарств - это опасная привычка, которая может привести к ухудшению состояния, а также вызвать более серьезные проблемы. Необходимое лечение может назначить только врач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Сшить себе юбку, не обращаясь к портнихе, или подстричься без парикмахера в общем может каждый. Конечно, результат вряд ли будет таким же, если бы вы обратились к специалистам. Впрочем, некрасивая юбка или неудачная прическа не нанесут непоправимого вреда вашему здоровью. А вот лекарства, которые вы назначили себе сами, вполне способны на это", - отметили в министерстве.
Там назвали основные ошибки тех, кто практикует самоназначение лекарств, а также последствия такой опасной привычки:
- Употребление не того лекарства . Во-первых, верный диагноз может установить только врач. А если человек сам решает чем он болеет – то и назначает себе неправильное лекарство. Во-вторых, даже если у вас получится угадать ваш диагноз, невозможно определить необходимую дозировку и подобрать правильное лекарство без медицинского образования.
- Употребление несовместимых лекарств. Люди без профессиональных знаний не смогут правильно назначить несколько лекарственных средств, которые необходимо принимать одновременно. Только врач может это сделать. Примечательно, что о несовместимости лекарства люди, занимающиеся самоназначением медикаментов, могут не догадываться, однако продолжить вредить своему организму.
- Неправильная дозировка. Как уже отмечалось, верную дозировку может назначить только врач. Если человек самостоятельно будет принимать неправильную концентрацию лекарства, это может иметь различные побочные эффекты.
- Неадекватная продолжительность употребления. Только специалист может назначить правильный срок употребления лекарства. Если человек это делает самостоятельно, даже несмотря на детальное ознакомление с инструкцией, ему будут угрожать различные последствия, опасные для здоровья.
"Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям, не прибегайте к самолечению!" - отметили в министерстве.
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