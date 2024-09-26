Украинцам назвали 4 причины, почему нельзя пить таблетки без врача

Самоназначение лекарств - это опасная привычка, которая может привести к ухудшению состояния, а также вызвать более серьезные проблемы. Необходимое лечение может назначить только врач.

"Сшить себе юбку, не обращаясь к портнихе, или подстричься без парикмахера в общем может каждый. Конечно, результат вряд ли будет таким же, если бы вы обратились к специалистам. Впрочем, некрасивая юбка или неудачная прическа не нанесут непоправимого вреда вашему здоровью. А вот лекарства, которые вы назначили себе сами, вполне способны на это", - отметили в министерстве.

Там назвали основные ошибки тех, кто практикует самоназначение лекарств, а также последствия такой опасной привычки:

Употребление не того лекарства . Во-первых, верный диагноз может установить только врач. А если человек сам решает чем он болеет – то и назначает себе неправильное лекарство. Во-вторых, даже если у вас получится угадать ваш диагноз, невозможно определить необходимую дозировку и подобрать правильное лекарство без медицинского образования. Употребление несовместимых лекарств. Люди без профессиональных знаний не смогут правильно назначить несколько лекарственных средств, которые необходимо принимать одновременно. Только врач может это сделать. Примечательно, что о несовместимости лекарства люди, занимающиеся самоназначением медикаментов, могут не догадываться, однако продолжить вредить своему организму. Неправильная дозировка. Как уже отмечалось, верную дозировку может назначить только врач. Если человек самостоятельно будет принимать неправильную концентрацию лекарства, это может иметь различные побочные эффекты. Неадекватная продолжительность употребления. Только специалист может назначить правильный срок употребления лекарства. Если человек это делает самостоятельно, даже несмотря на детальное ознакомление с инструкцией, ему будут угрожать различные последствия, опасные для здоровья.

"Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям, не прибегайте к самолечению!" - отметили в министерстве.