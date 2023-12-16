RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили о запрете на салюты и фейерверки: что грозит за нарушение

Фото: украинцам напомнили о запрете на салюты и фейерверки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запрещено использовать салюты и фейерверки во время военного положения. За нарушения таких правил может грозить тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Одесской области в Telegram.

Правоохранители напомнили, что использование пиротехники в Украине во время военного положения запретили, поскольку это причиняет вред психологическому здоровью населения из-за схожести со звуками взрывов, особенно на фоне частых воздушных тревог и вероятности ракетного обстрела городов. 

За незаконную продажу или незаконное обращение с пиротехникой предусмотрена ответственность в соответствии с шестью статьями Кодекса Украины об административном правонарушениях и одной статьей Уголовного кодекса. За нарушение статей КУоАП предусмотрены штрафы с возможностью конфискации пиротехники, а УКУ - от штрафа до лишения свободы. 

Правоохранители призывают обращаться в полицию по номеру 102 в случае, если вы стали свидетелем продажи или использования пиротехники. 

Запрет на салюты

Напомним, 13 апреля этого года Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает использование фейерверков и салютов на территории Украины

Также документом предусмотрен запрет на проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пиротехникисалютиполицияНовогодние праздники