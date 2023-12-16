Украинцам напомнили о запрете на салюты и фейерверки: что грозит за нарушение

Правоохранители напомнили, что использование пиротехники в Украине во время военного положения запретили, поскольку это причиняет вред психологическому здоровью населения из-за схожести со звуками взрывов, особенно на фоне частых воздушных тревог и вероятности ракетного обстрела городов.

За незаконную продажу или незаконное обращение с пиротехникой предусмотрена ответственность в соответствии с шестью статьями Кодекса Украины об административном правонарушениях и одной статьей Уголовного кодекса. За нарушение статей КУоАП предусмотрены штрафы с возможностью конфискации пиротехники, а УКУ - от штрафа до лишения свободы.

Правоохранители призывают обращаться в полицию по номеру 102 в случае, если вы стали свидетелем продажи или использования пиротехники.

Запрет на салюты

Напомним, 13 апреля этого года Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает использование фейерверков и салютов на территории Украины.

Также документом предусмотрен запрет на проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.