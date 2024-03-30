Украинцам напомнили о крупном штрафе с 1 апреля. Кому и за что придется заплатить

Отмечается, что запрет на лов рыбы вводят для сохранения популяции водных биоресурсов.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины определило сроки запрета на лов рыбы и раков во время нереста:

с 1 апреля по 20 мая - на реках;

с 1 апреля по 30 июня - в придаточных водах рек (старицы русел, поймы).

С 1 апреля будет запрещено ловить рыбу с помощью лодок и моторных судов. Также запрещается подводная охота.

Однако в этот период разрешается любительское рыболовство с использованием удочек, вылов с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой. Рыбалить можно с берега за пределами нерестилищ. Совершать отлов какими-либо другими орудиями или средствами ловли запрещается.

За нарушение этих правил предусмотрена административная или уголовная ответственность. Сумма штрафа составляет от 1700 до 6800 грн. Также предусмотрено ограничение или лишение свободы до трех лет с конфискацией орудий, средств промысла.