RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только

Архивное фото: Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

За ложный вызов экстренных служб действующим законодательством предусмотрены штрафы до 3400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

"Номер экстренного вызова - важнейшие цифры, которые должен знать каждый человек, ведь часто от них зависят чьи-то жизни", - говорится в заявлении.

Как ложные вызовы вредят экстренным службам

Полиция сообщила, что круглосуточно на линию 102 обращаются граждане, которые ждут реагирования и помощи сотрудников полиции или других спецслужб. Полицейские реагируют и тщательно проверяют каждую полученную информацию. 

Однако бывают случаи, когда граждане осуществляют ложные вызовы и рассказывают о вымышленных событиях.

Фото: Инфографика (zp.npu.gov.ua)

"Такие шутники могут звонить по несколько раз в день. Выезжая на такие сообщения правоохранители, медики и спасатели задействуют значительное количество личного состава, из-за чего зря тратят усилия и бесценное время, тогда, как одновременно в реальной помощи нуждается кто-то другой", - добавила полиция.

Какое наказание предусмотрено

Санкция статьи 183 кодекса Украины об административном правонарушении предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

"Уважаемые граждане, будьте сознательными и ответственными. Помните: в то время, когда вы набираете номер телефона экстренной службы и осуществляете заведомо ложный вызов, кто-то может действительно нуждаться в помощи", - добавила полиция.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. О самых популярных штрафах для украинских водителей читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция КиеваШтрафы