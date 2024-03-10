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Украинцам напомнили, куда подать заявление о получении помощи для переселенцев

Архивное фото: Украинцам напомнили, куда подать заявление о получении помощи для переселенцев (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитрий Браславский

Переселенцы для получения помощи должны обращаться в Центры предоставления административных услуг города или района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что с 1 марта при подаче заявлений о постановке на учет для внутренне перемещенных лиц следует обращаться в органы социальной защиты населения в вашей общине или районе города, или в ЦНАП вашего района.

В Минреинтеграции отметили, что такая же процедура работает и при получении помощи для внутренне перемещенных лиц.

Однако в некоторых общинах такие заявления можно подать только в ЦНАПе. Их подробный перечень приведен по ссылке .

Выплаты для ВПЛ

С 1 марта 2024 года помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.

После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, которые встали на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе тем, кто нашел работу.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что внутренне перемещенным лицам могут продлить срок подачи заявления после 1 марта без потери выплат за два месяца.

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