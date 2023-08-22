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Украинцам напомнили, как сообщить ВСУ о местонахождении оккупантов и их технике

Фото: украинцам напомнили, как сообщить ВСУ о местонахождении окупантов и их техники (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны ежедневно защищают нашу свободу и декупируют территории Украины. Однако им постоянно необходима помощь в выявлении позиций врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале напомнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, в чатботе "єВорог" военные собирают информацию о расположении техники, которую россияне используют во время ракетных обстрелов Украины.

ВСУ важно иметь данные о:

  • ракетные комплексы С-300 и С-400;
  • огнеметные системы залпового огня Буратино/Солнцепок;
  • баллистические ракетные комплексы Искандер, способные поражать цели на дальние расстояния;
  • тактические ракетные комплексы Точка-У.

Кроме этого нужна информация о системах связи, средствах радиоэлектронной борьбы, бензовозах, перемещении вражеских колонн, транспортировке техники по железной дороге, складах с боеприпасами и позициях артиллерии.

"И самое главное. Не забывайте о правилах безопасности. Делать фото или видео нужно только с безопасного расстояния. А после отправки данных нужно очистить галерею и удалить историю переписки с чатом. Нам важна ваша безопасность", - написал Федоров.

Воспользоваться чат-ботом "єВорог " можно ЗДЕСЬ.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные изначально лета продолжают наступать на отдельных участках фронта. Они преуспевают и вытесняют русских оккупантов.

В частности, на юго-востоке нашими защитниками уже был уволен ряд населенных пунктов. Недавно ВСУ деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области.

Также сейчас ведутся бои за село Роботино Запорожской области. Более подробно об их ходе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ