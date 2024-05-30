Украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показатели за свет

"Друзья, в периоды отключений особенно важно передавать показы счетчика вовремя. Если мы не получим ваши показы, нам придется рассчитывать их по среднему значению, что может быть больше, чем вы реально употребили в мае", - подчеркнули в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что важно передать показы в период с 30 мая по 3 июня.

Как передать показатели

Передать показы легко и быстро через чат-бот: