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Украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показатели за свет

Фото: в периоды отключений света нужно своевременно передавать показатели счетчика (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В периоды отключений электроэнергии особенно важно передавать показания счетчика вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Друзья, в периоды отключений особенно важно передавать показы счетчика вовремя. Если мы не получим ваши показы, нам придется рассчитывать их по среднему значению, что может быть больше, чем вы реально употребили в мае", - подчеркнули в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что важно передать показы в период с 30 мая по 3 июня.

Как передать показатели

Передать показы легко и быстро через чат-бот:

 

Напомним, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.

О возможности возвращения графиков отключений света предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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