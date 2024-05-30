Украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показатели за свет

В периоды отключений электроэнергии особенно важно передавать показания счетчика вовремя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Друзья, в периоды отключений особенно важно передавать показы счетчика вовремя. Если мы не получим ваши показы, нам придется рассчитывать их по среднему значению, что может быть больше, чем вы реально употребили в мае", - подчеркнули в компании.
В ДТЭК подчеркнули, что важно передать показы в период с 30 мая по 3 июня.
Передать показы легко и быстро через чат-бот:
Напомним, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.
О возможности возвращения графиков отключений света предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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