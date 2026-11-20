Годы обучения могут не попасть в пенсионный стаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Страховой стаж - это период, когда человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за него ежемесячно платят взносы.

Само понятие "страховой стаж" появилось с 1 января 2004 года. Его ввел закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года.

Поэтому периоды работы до 1 января 2004 учитывают по закону "О пенсионном обеспечении", а после этой даты - по закону о пенсионном страховании.

Учеба до 2004 года

Весь трудовой стаж, который человек приобрел к 1 января 2004 года, приравнивают к страховому.

В него входит и обучение на дневной (очной) форме. Речь идет о высших и средних специальных учебных заведениях, училищах, а также курсах по подготовке кадров, повышении квалификации или переквалификации. Также это аспирантура, докторантура и клиническая ординатура.

Учеба после 2004 года

После 1 января 2004 года время обучения относят к страховому стажу только тогда, когда человек добровольно платит единый социальный взнос.

Период обучения подтверждается дипломом, удостоверением или свидетельством. Подойдут также справки и другие документы, изданные на основании архивных данных. У них должны быть сведения о том, когда человек учился.

Напомним, что отдельным украинцам доплачивают к пенсии более 5600 гривен ежемесячно за особые заслуги перед Украиной.

Такая прибавка не зависит от возраста или страхового стажа.