Украинцам могут аннулировать временную защиту в Чехии: в каких случаях

Чехия не предоставляет временную защиту, если человек уже пользовался этим статусом в другой стране или имеет отрытые визы, включая Канаду или Британию.

На странице для украинцев предупреждают, что если у человека есть временная защита в Чехии, а также виза в другой стране, это может привести к тому, что он не сможет продлить свой статус.

"Любая виза на пребывание дольше 90 дней означает аннулирование временной защиты и является препятствием для ее продления", – предупреждают беженцев.

К таким визам относятся, например, канадские визы W1, выданные после 10 февраля 2023 года или все визы ''Ukraine Scheme'', выданные Великобританией.

Но существуют исключения:

канадские визы W1, выданные до 10 февраля 2023 года;

канадские визы V1;

визы США – Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' визы Великобритании с действительностью до 6 месяцев.

Больше информации можно найти на информационном портале для иностранцев.