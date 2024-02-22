Украинцам могут аннулировать временную защиту в Чехии: в каких случаях

В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты до 2025 года. Статус могут не продлить и аннулировать у тех украинцев, у которых есть виза в другой стране.
Какие есть исключения из этого правила, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу МВД Чехии для украинцев Naši Ukrajinci.
Чехия не предоставляет временную защиту, если человек уже пользовался этим статусом в другой стране или имеет отрытые визы, включая Канаду или Британию.
На странице для украинцев предупреждают, что если у человека есть временная защита в Чехии, а также виза в другой стране, это может привести к тому, что он не сможет продлить свой статус.
"Любая виза на пребывание дольше 90 дней означает аннулирование временной защиты и является препятствием для ее продления", – предупреждают беженцев.
К таким визам относятся, например, канадские визы W1, выданные после 10 февраля 2023 года или все визы ''Ukraine Scheme'', выданные Великобританией.
Но существуют исключения:
Больше информации можно найти на информационном портале для иностранцев.
Напомним, мы писали, сколько украинских беженцев желают остаться в Чехии. 58% респондентов не планируют возвращаться в ближайшие два года.
Также мы рассказывали, на что украинские беженцы жалуются чешскому омбудсмену. Больше всего обращений было связано с вопросами временной защиты и проживания.
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