Украинцам за границей упростят восстановление документов

Министерство иностранных дел получит доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
По данным пресс-службы, сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст.
В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.
"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.