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Украинцам за границей упростят восстановление документов

Фото: новый паспорт за границей получить будет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел получит доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст.

В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.

"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.

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