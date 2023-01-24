Украинцам за границей упростили оформление документов

Кабинет министров разрешил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это упростит и сократит сроки получения гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, это даст дипучреждениям возможность проводить госрегистрацию актов гражданского состояния, вносить изменения в актовые записи гражданского состояния, возобновлять и аннулировать их.

Также зарубежные дипломатические учреждения смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации и выписках из Реестра. Документы будут издаваться независимо от места хранения бумажного носителя.

Зарубежные дипломатические учреждения, которые будут предоставлять услуги в сфере госрегистрации актов гражданского состояния с использованием Реестра, будут определены Министерством иностранных дел, говорится в сообщении.