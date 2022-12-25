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Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность

Новина українською →
Украина, Воскресенье 25 декабря 2022 16:55
Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность Фото: украинцам могут разрешить пересылать документы, удостоверяющие личность, по почте (unian.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинское правительство предлагает разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечает Минреинтеграции, это поможет решить проблему украинцев, выехавших из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран, и имеющих проблемы с восстановлением документов, удостоверяющих их личность и гражданство Украины.

Одним из путей решения этой проблемы, недавно обсуждавшейся на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, - это передача соответствующих документов почтовой связью. Однако правила предоставления почтовых услуг в Украине не позволяют это делать.

"Личные документы по почте у нас не отправляются. Исключение - загранпаспорта", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции предложило внести изменения в постановление Кабинета министров Украины от 5 марта 2009 года № 270 "Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи", дополнив перечень документов, которые могут передаваться почтой.

"Это предоставит почтовым службам разрешение пересылать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. И, в частности, удостоверения на возвращение в Украину. Что очень актуально для наших соотечественников, оказавшихся с ВОТ в третьих странах", - подчеркнуло министерство.

РБК-Украина сообщало, что на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей ведутся работы по обеспечению жителей топливом и созданию пунктов обогрева, поскольку нельзя быстро восстановить уничтоженную российскими оккупантами инфраструктуру.

Напомним, ранее министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что в деоккупированных районах юга Украины начата добровольная эвакуация, и все связанные с этим расходы берет на себя государство.

Также сообщалось, что в Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева - "Пункты несокрушимости".

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Ирина Верещук
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