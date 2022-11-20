Верещук рассказала о подготовке к зиме на освобожденных территориях юга Украины

На освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей для подготовки к зиме ведутся работы по обеспечению жителей топливом и создании пунктов обогрева, так как нельзя быстро восстановить уничтоженную российскими оккупантами инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на брифинге в Николаеве.

Чиновник отмечает, что в настоящее время вопросы завоза в регионы генераторов, древесины и прочих материалов для использования как топливо и горючее, создание пунктов обогрева являются приоритетными.

Так, в Николаевскую область уже прибыли вагоны с дровами, и местные жители смогут их получить через день-другой, рассказала Верещук.

Также сейчас идет поиск генераторов и топлива к ним, чтобы обеспечить больницы, социальную инфраструктуру, те же пункты обогрева ("Пункты Несокрушимости"), которые должны быть созданы во всех населенных пунктах, чтобы жители могли туда прийти, если нет электричества, обогрева, связи.

"У меня как у министра есть также и иные приоритеты - это уязвимые категории населения, это наши маломобильные, люди с инвалидностью, пожилые, женщины с детками. У нас есть программа ЮНИСЕФ, которая помогает обеспечить зимней одеждой и обувью всех детей на прифронтовых территориях, особенно малообеспеченных, чтобы пережили нормально зиму", - сказала министр.

Верещук добавила, что международные партнеры должны очень быстро реагировать на запросы руководства областных военных администраций, которые координируют работу между центральным правительством и местными общинами.

"Моя задача - скоординировать эту работу, так как у нас нет времени на ошибки", - подчеркнула чиновник.