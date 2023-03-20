Украинцам готовят повышение тарифов. На сколько вырастет размер платежки за воду

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотведение за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении.

В регуляторе объяснили, что на первом этапе пересмотра рост уровня средневзвешенных тарифов на воду будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.

То, как повлияет рост тарифов на конечную платежку потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия средств учета у потребителей или их расчета по нормам потребления и от количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентском счете).