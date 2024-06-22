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Украинцам разрешат официально "жаловаться" на работодателей во время войны: о чем идет речь

Гоструда могут разрешить внеплановые проверки работодателей насчет мобинга (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 19 июня, Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона №11044 о проведении проверок работодателей в условиях военного положения на предмет совершения мобинга.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11044 о внесении изменений в статью 16 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" насчет проведения проверок в части совершения мобинга был зарегистрирован в Верховной Раде 28 февраля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Юлия Гришина, Галина Третьякова, Ирина Никорак, Олег Бондаренко, Иван Калаур и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под руководством Галины Третьяковой.

Проект закона №11044 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

19 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу 228 голосами.

Цель законопроекта

На фоне полномасштабной войны и постоянных вражеских обстрелов рушится не только инфраструктура страны и производственные мощности многих предприятий, но и нарушается система организации и управления предпринимательской деятельностью (в частности, нормальный порядок функционирования трудовых отношений).

Только за 2023 год Государственная служба по вопросам труда и ее территориальные органы получили 553 обращения насчет признаков мобинга (травли).

Речь идет о действиях работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести личности, ее профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления (которое может заканчиваться даже увольнением).

Согласно пояснительной записке, проект закона №11044 был разработан с целью разблокирования возможности проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по вопросам совершения мобинга во время действия правового режима военного положения:

  • по заявлению работника
  • по заявлению профсоюза

"Мы получаем огромное количество обращений от образовательного омбудсмена, от Государственной службы по вопросам труда о массовых нарушениях прав работников в результате совершения мобинга на рабочих местах", - рассказала Гришина во время выступления в зале парламента.

По ее словам, мобинг - очень опасное явление, которое заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях и проявляется путем психологического, экономического давления для унижения человека, доведение его до увольнения.

"На рабочем месте от мобинга и в Украине, и во всем мире страдают и мужчины, и женщины. И опытные работники, и молодые работники. Это происходит и в государственном секторе, и в частном", - добавила нардеп.

Кроме того, председатель комитета Третьякова сообщила, что к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о нарушении работодателями их права на социальную защиту:

  • относительно материального обеспечения при временной потере трудоспособности
  • касательно назначения, начисления и выплаты пособия за счет средств общеобязательного государственного социального страхования и т.п.

На этот вопрос, по ее мнению, также следует обратить внимание во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Что предлагают изменить народные депутаты

С помощью законопроекта №11044 народные избранники предлагают изменить (изложить в новой редакции) часть 1 статьи 16 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Следовательно, будет установлено, что в период действия военного положения центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде (то есть Государственная служба по вопросам труда), а также его территориальные органы могут осуществлять - по заявлению работника или профсоюза - внеплановые меры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде:

  • юридическими лицами (независимо от формы собственности, вида деятельности или хозяйствования)
  • физическими лицами (использующими наемный труд)

При этом речь может идти о вопросах:

  • выявления неоформленных трудовых отношений
  • совершения мобинга
  • законности прекращения трудовых договоров

Следует отметить, что после окончательного принятия во втором чтении и в целом, а также подписания документа президентом, закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11044, закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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