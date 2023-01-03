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Украинцам разрешили ввозить беспилотники от доноров без гарантийных листов

Фото: Кабмин разрешил ввозить беспилотники от доноров без гарантийных листов (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 января, Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотников от доноров без гарантийных листов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Решением Кабмина установлен на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар.

Также отмечают, что осуществить ввоз можно без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных листов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, отменяющие налоги на ввоз генераторов и Starlink в Украину.

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Кабинет Министров Украиныдрони