Украинцам разрешили ввозить беспилотники от доноров без гарантийных листов

Сегодня, 3 января, Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотников от доноров без гарантийных листов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Решением Кабмина установлен на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар.

Также отмечают, что осуществить ввоз можно без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных листов.