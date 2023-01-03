Украинцам разрешили ввозить беспилотники от доноров без гарантийных листов

Сегодня, 3 января, Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотников от доноров без гарантийных листов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Решением Кабмина установлен на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар.
Также отмечают, что осуществить ввоз можно без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных листов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, отменяющие налоги на ввоз генераторов и Starlink в Украину.
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