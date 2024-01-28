Украинцам разрешили брать домашних любимцев в укрытия: какие условия

Отныне в Украине разрешено брать домашних любимцев на объекты гражданской защиты во время воздушной тревоги. Это возможно при условии, если владельцы животных обеспечат безопасность окружающих и имущества.

В частности владелец животного обязан:

осуществлять постоянный надзор за животным;

обеспечить необходимые условия, соответствующие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

соблюдать санитарно-гигиенические требования и ветеринарные нормы.

Домашние животные, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, должны быть на поводке. В то время как собаки, породы которых относятся к перечню опасных, обязательно должны быть в намордниках.

Напомним, мы сообщали, что 14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой.

Мы также писали о советах кинологов, которые помогут животным во время воздушной тревоги и взрывов.

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