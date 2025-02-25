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"Военным нужна ваша помощь". Украинцев просят сообщать в "єВорог" об оккупантах

Украина, Вторник 25 февраля 2025 20:31
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"Военным нужна ваша помощь". Украинцев просят сообщать в "єВорог" об оккупантах Фото: Украинцев призывают сообщать о штабах россиян (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Украинцев призывают сообщатт о штабах, командных пунктах, тренировочных лагерях россиян. Это можно сделать через чатбот єВорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Чтобы сообщить о расположении россиян надо перейти в чатбот "єВорог" из раздела Сервисы в "Дії".

Отмечается, что снимать объекты нужно только если рядом никого нет. После передачи данных нужно удалить переписку и фото из галереи и проверить, чтобы они не остались в удаленном.

Как распознать штабы и командные пункты россиян

Силы обороны интересуют штабы и командные пункты, потому что там планируют операции, принимают решения и руководят атаками. В тренировочных лагерях готовят новые подразделения для боевых действий.

Чаще всего штабы и командные пункты располагаются в административных зданиях, гостиницах, заводах или частных домах.

Распознать их можно так:

  • повышенная охрана, блокпосты, военная техника;
  • антенны связи, спутниковые тарелки, генераторы;
  • постоянное движение внедорожников и машин связи.

Тренировочные лагеря преимущественно размещены в лесных массивах, бывших военных полигонах и заброшенных промзонах.

Их выдает большое количество палаток, полевых укреплений, регулярные стрельбы, взрывы, учения, автобусы или грузовики, привозящие военных.

Напомним, что на Покровском направлении дроны уничтожили танк Т-72, БМП, пушку Д-30, склад БК, военный транспорт, оборудование для связи.

А артиллеристы бригады "Месть" успешно нанесли удар по вражескому укрытию, уничтожив его и значительно ослабив позиции противника.

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