"Военным нужна ваша помощь". Украинцев просят сообщать в "єВорог" об оккупантах

Украинцев призывают сообщатт о штабах, командных пунктах, тренировочных лагерях россиян. Это можно сделать через чатбот єВорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Чтобы сообщить о расположении россиян надо перейти в чатбот "єВорог" из раздела Сервисы в "Дії".

Отмечается, что снимать объекты нужно только если рядом никого нет. После передачи данных нужно удалить переписку и фото из галереи и проверить, чтобы они не остались в удаленном.

Как распознать штабы и командные пункты россиян

Силы обороны интересуют штабы и командные пункты, потому что там планируют операции, принимают решения и руководят атаками. В тренировочных лагерях готовят новые подразделения для боевых действий.

Чаще всего штабы и командные пункты располагаются в административных зданиях, гостиницах, заводах или частных домах.

Распознать их можно так:

повышенная охрана, блокпосты, военная техника;

антенны связи, спутниковые тарелки, генераторы;

постоянное движение внедорожников и машин связи.

Тренировочные лагеря преимущественно размещены в лесных массивах, бывших военных полигонах и заброшенных промзонах.

Их выдает большое количество палаток, полевых укреплений, регулярные стрельбы, взрывы, учения, автобусы или грузовики, привозящие военных.